Выставка "Певцы Революции" открывается в Твери

Экспозиция будет работать в "Музее книги" библиотеки имени Герцена.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Выставка "Певцы Революции" открывается в тверской библиотеке имени Герцена 6 ноября. В экспозиции - произведения, посвященные Октябрьской революции.
Посетители узнают о том, как события 1917 года отразились в творчестве писателей и поэтов - как современников революции, так и представителей более поздних поколений.
Книги представляют большой интерес для ценителей и не только: все они - из редкого фонда "Герценки".
Экспозиция будет работать в "Музее книги" библиотеки имени Герцена до 16 ноября (включительно).