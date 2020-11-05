Выставка "Певцы Революции" открывается в Твери

Экспозиция будет работать в "Музее книги" библиотеки имени Герцена. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выставка "Певцы Революции" открывается в тверской библиотеке имени Герцена 6 ноября. В экспозиции - произведения, посвященные Октябрьской революции.

Посетители узнают о том, как события 1917 года отразились в творчестве писателей и поэтов - как современников революции, так и представителей более поздних поколений.

Книги представляют большой интерес для ценителей и не только: все они - из редкого фонда "Герценки".

Экспозиция будет работать в "Музее книги" библиотеки имени Герцена до 16 ноября (включительно).