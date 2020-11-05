Семена цветов изъял Россельхознадзор на рынке в Твери

На рынке семена продавали с нарушениями
Фото: Евгения ГУСЕВА
В ходе контрольного мероприятия на рынке в Московском районе Твери специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области установили, что продавец реализовывал партию пакетированных семян овощных и цветочных культур с нарушниями.
Реализуемые сорта не внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности. Товар снят с реализации.