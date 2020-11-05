Развязку на трассе М-11 построят под Вышним Волочком в Тверской области

Развязка позволит обеспечить связь транспортной хорды от этой автодороги к М-10, а также и до М-9 «Балтия». Фото: ПТО

5 ноября место строительства развязки осмотрели губернатор Игорь Руденя и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Развязка создается на 314-м километре платной трассы М-11 и позволит обеспечить связь транспортной хорды от этой автодороги к М-10, а также и до М-9 «Балтия».

Губернатор отметил, что развязка также повысит транспортную доступность, а значит и бизнес-активность Вышневолоцкого округа.

- Она даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области, что позволит развивать экономику региона и его инвестиционную привлекательность, – добавил Игорь Руденя.

Вячеслав Петушенко обратил внимание на то, что строительство развязки позитивно скажется и на туристической привлекательности региона.

Интересно, что в план строительства входит возведение многофункциональной зоны восемью раздаточными колонками, заправкой электродвигателей, парковкой, территорией для отдыха, тренажерами и детской площадкой.

Помимо развязки, запланирован ремонт автодорог, проходящих по транспортному коридору, соединяющему трассы М-10, М-11 и М-9. В первую очередь речь идет о дорогах «Осташков – Селижарово – Ржев», «Торжок – Осташков», «Осташков – Волговерховье», «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино.

В общей сложности должны отремонтировать более 300 км дорог. Делаться это будет в рамках госпрограммы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2028 годы.

Игорь Руденя (слева) и Вячеслав Петушенко (в центре) побывали на месте строительства развязки. Фото: ПТО