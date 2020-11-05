Сычика со сломанной ключицей доставили в центр "Ромашка" на реабилитацию в Тверской области

У сычика есть все шансы на возвращение в дикую природу Фото: vk.com/"Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

В реабилитационном центре диких животных "Ромашка", что в Тверской области, появился новый постоялец - маленький сычик.

- Вот такую мелюзгу привезли нам на днях. Люди не стали кормить птицу непотребным кормом и экспериментировать, а сразу привезли к нам, за что им огромное спасибо, - написали работники в группе центра в соцсети.

У сычика оказалась сломана ключица, но чувствует он себя хорошо и активно питается. По словам специалистов, у птицы есть все шансы на успешное выздоровление и возвращение в дикую природу.