Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Тверской области

Похитителя велосипеда задержала полиция Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Зубцовское отделение полиции обртился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из пристройки к его дому был похищен велосипед стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 32-летний неработающий житель Зубцовского района. В полиции мужчина сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.