В Тверской области 6 ноября усилится ветер

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 ноября в отдельных районах Тверской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с. Об ухудшении погоды предупреждает Тверской гидрометцентр.

Возможны осадки, температура воздуха +6... +9 градусов - днем. Ночью +2... +7.

Жителям и гостям Верхневолжья напоминают, что при сильном ветре следует ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды под крышами, деревьями, за рекламными щитами и остановками общественного транспорта.

Будьте внимательны и осторожны!