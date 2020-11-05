Пожарные провели дезинфекцию в начальной школе Рамешковского района Тверской области

Спасатели провели санитарные мероприятия в начальной школе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники пожарно-спасательной части № 46 в целях профилактики распространения коронавируса провели санитарную обработку Алексеевской начальной общеобразовательной школы в Рамешковском районе.

Спецсредствами были обработаны входные группы, лестничные марши, кабинеты, контактные поверхности.

- Для дезинфекции применялись вещества безопасные для людей и растений, личный состав использовал специализированные защитные костюмы и средства индивидуальной защиты, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

По завершению работы была проведена обработка задействованной техники, оборудования и специальной одежды личного состава.