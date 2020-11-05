Школьница из Тверской области встретилась с президентом России

Президент Владимир Путин встретился с представителями молодежи военно-патриотического центра "Вымпел" Фото: kremlin.ru

4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии приняли участие представители молодежи военно-патриотического центра "Вымпел", среди которых была ученица 10 класса школы при Житенном монастыре в Осташкове Тверской области, командир военно-патриотического отряда "Вымпел-Селигер" Лиза Сытик.

Лизе Сытик – 16 лет. Она учится в Осташковском отделении Тверской епархиальной средней общеобразовательной школы им. свт. Тихона Задонского при Житенном монастыре.

- Я планирую стать врачом. Мне также очень нравится занятия при нашем клубе. Здесь мы изучаем историю страны, победы наших великих полководцев, современными события, - поделилась Лиза Сытик.

Военно-патриотический центр "Вымпел-Селигер" создан при социальной гостинице "Дочки-матери". Его опекают ветераны войск специального назначения.

Глава государства побеседовал с молодыми людьми, поздравил с праздником, поинтересовался планами на будущее, деятельностью в рамках центра "Вымпел". На память участники встречи сделали совместное фото.