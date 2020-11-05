5 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 169 человек

118 пациентов выписаны из больниц Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 5 ноября, еще 169 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10376 человек.

4011 (+51 человек) остаются под наблюдением медиков, 335 (0) умерли, 6030 (+118) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3413 (+43 человек)

Конаковский район 727 (+8)

Ржев 712 (+11)

Кимры 691 (+12)

Калининский район 488 (+11)

Торжок 481 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 344 (+2)

Лихославльский район 321

Торопецкий район 305 (+5)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 262 750 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1881.