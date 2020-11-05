Жителя Тверской области задержали за хранения наркотических растений

Молодой человек задержан за хранение наркотиков
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Торжокском районе сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконного хранения наркотических средств.
Фрагменты нароктических растний и самодельные приспособления для курения полицейские обнаружили в доме 21-летнего местного жителя.
Общая масса обнаруженного вещества составила 43,3 грамма,
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.