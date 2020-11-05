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Жителя Тверской области задержали за хранения наркотических растений

Ему грозит до тех лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молодой человек задержан за хранение наркотиков

Молодой человек задержан за хранение наркотиков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Торжокском районе сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконного хранения наркотических средств.

Фрагменты нароктических растний и самодельные приспособления для курения полицейские обнаружили в доме 21-летнего местного жителя.

Общая масса обнаруженного вещества составила 43,3 грамма,

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

Криминал