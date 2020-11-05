В Тверской области грабители отняли у мужчины обручальное кольцо

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" с заявлением о грабеже обратился местный житель. 62-летний мужчина рассказал, что на лестничной площадке дома по улице Старицкой двое мужчин с применением силы отняли у него обручальное кольцо стоимостью около 5000 рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На розыск злоумышленников были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб города.

В ходе розыска двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 25-летний и 34-летний жители Торжка.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.