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В Тверской области грабители отняли у мужчины обручальное кольцо

Преступление было совершено в подъезде жилого дома
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала полиция

Злоумышленников задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" с заявлением о грабеже обратился местный житель. 62-летний мужчина рассказал, что на лестничной площадке дома по улице Старицкой двое мужчин с применением силы отняли у него обручальное кольцо стоимостью около 5000 рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На розыск злоумышленников были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб города.

В ходе розыска двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 25-летний и 34-летний жители Торжка.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал