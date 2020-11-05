Трёх подростков сбили на пешеходном переходе в Твери

В Твери на пешеходном переходе сбили троих подростков. Фото: Иван ВИСЛОВ

4 ноября в 19:45 на проспекте Победы в районе дома №59 водитель автомобиля Opel сбил троих подростков 16, 18 и 19 лет, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Угрозы жизни пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД уточнили, что стаж автомобилиста всего 8 лет. На данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют другие обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель машины обязан уступить дорогу пешеходам, которые идут по «зебре» или только вступили на неё. А пешеходы должны убедиться, что их заметили и готовы пропустить.