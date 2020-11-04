На «аварийном» перекрёстке установили новый светофор в Твери

На этом перекрестке неоднократно сбивали пешеходов. Теперь здесь будет светофор. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Новый светофор установили на перекрёстке улицы Туполева и 2-й Силикатной. Теперь там появился регулируемый пешеходный переход.

Светофор предназначен, чтобы регламентировать движение пешеходов, а не показывать очередность проезда. Объект установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». До этого на этой «зебре» неоднократно сбивали переходящих проезжую часть.

К примеру, 16 июня вечером на этом переходе сбили 16-летнего подростка. Водитель не уступил ему дорогу.