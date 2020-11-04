Пострадала пенсионерка в столкновении двух легковушек в Твери

В Твери в аварии пострадала 75-летняя пенсионерка. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В 13:30 на Бурашевском шоссе Skoda снесла заднюю часть автомобиля Hyundai, который поворачивал налево. В ДТП пострадала 75-летняя пассажирка машины, выполнявшей маневр. Тверичанке оказывают медицинскую помощь.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была трезва.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водители должны соблюдать на дороге безопасную дистанцию и быть осторожными.