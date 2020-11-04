В Золотую Книгу Твери вписали поэта Гевелинга и историка Забелина

В Золотую книгу Твери внесли имена журналиста и историка. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Под текстом про выдающихся тверичан в Золотой книге Твери глава города Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев поставили свои подписи. Кандидатур для занесения в фолиант выдвинули на заседании гордумы 2 октября. Напомним, книгу на протяжении девяти лет ежегодно пополняют имена жителей области, внесших свой вклад в ее развитие.

Вся жизнь поэта и журналиста Александра Гевелинга связана с Тверским краем. Многие произведения Александра Феодосьевича посвящены военному времени. Строки за авторством литератора высечены на Обелиске Победы в Твери. Было решено, что в год 75-летия Победы это символично.

Второй тверичанин – историк и археолог Иван Забелин. Его труды оценил сам Иван Тургенев, отметив их ясность и простоту изложения. Мировую славу Ивану Егоровичу принесли труды «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц», «История города Москвы», «История русской жизни». Общественный деятель был одним из организаторов Исторического музея в Москве.