В Тверском ТЮЗе пройдёт премьера спектакля «Вратарь и море», продолжения «Вафельного сердца»

Тверичан ждёт вторая часть спектакля «Вафельное сердце» – «Вратарь и море». Фото: сайт Тверского театра юного зрителя/tuz-tver.ru.

С 13 по 15 ноября в Театре юного зрителя в Твери состоятся показы премьерного спектакля «Вратарь и море» с рейтингом «9+». Это продолжение истории жизни мальчика Трилле и девочки Лены, живущих в бухте Щепки-Матильды. Со времени действия в «Вафельном сердце» прошло три года – героям исполнилось по 12 лет.

На главные роли во «Вратаре и море» снова назначены актёры ТЮЗа Сергей Зюзин и Инна Волкова. Режиссёром второй постановки по книгам Марии Парр вновь выступил Иван Пачин, взяв инсценировку Фёдора Парасюка. Он же работал в Твери над «Вафельным сердцем».

Судя по описанию на сайте Тверского театра юного зрителя, новый спектакль расскажет о событиях, которые происходят в течение года в жизни обитателей небольшого населённого пункта в Норвегии.

Билеты в ТЮЗ продаются лишь на 50% мест в зрительном зале. При входе всем гостям театра измеряют температуру. Если она выше нормы, зрителю придётся отменить культурный поход. И, конечно же, все посетители должны быть в масках.