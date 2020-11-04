Жители жалуются на состояние единственного моста в деревне в Тверской области

Жители в деревне Денисова Горка в Тверской области пять лет жалуются на состояние моста. Фото: группа в соцсетях «Мы из Бологое» – ВК/vbologoe.

В социальных сетях 3 ноября появились фотографии разрушающегося деревянного моста в деревне Денисова Горка, расположенной в Бологовском районе. Выложившие снимки в коротком тексте указывают, что о ремонте этого объекта инфраструктуры местные жители просят представителей власти уже пятый год.

При этом, по информации авторов поста в соцсетях, этот мост – единственный путь, который соединяет две части деревни. Т.е. во время ЧП только по нему можно проехать машинам экстренных служб.