4 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 162 человека

В Тверской области заразились коронавирусом 162 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 4 ноября, еще 162 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10207 человек.

3960 (+44 человека) остаются под наблюдением медиков, 335 (+5) умерли, 5912 (+113) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3370 (+39 человек)

Конаковский район 719 (+5)

Ржев 701 (+12)

Кимры 679 (+6)

Торжок 474 (+5)

Калининский район 477 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 342 (+16)

Лихославльский район 321 (+1)

Торопецкий район 300 (+1)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 260 869 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4083.