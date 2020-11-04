4 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 162 человека

В Тверской области заразились коронавирусом 162 человека.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 4 ноября, еще 162 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10207 человек.
3960 (+44 человека) остаются под наблюдением медиков, 335 (+5) умерли, 5912 (+113) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3370 (+39 человек)
Конаковский район 719 (+5)
Ржев 701 (+12)
Кимры 679 (+6)
Торжок 474 (+5)
Калининский район 477 (+10)
Вышневолоцкий городской округ 342 (+16)
Лихославльский район 321 (+1)
Торопецкий район 300 (+1)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 260 869 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4083.
Графика: ПТО.