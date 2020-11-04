17-летний подросток пострадал в ДТП в Твери

17-летний парень пострадал в перевернувшейся машине в Твери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью в 01:30 на улице Благоева в областном центре перевернулся автомобиль «Ока». За рулем был трезвый 20-летний водитель, в отношении которого составили административный протокол. Пострадал 17-летний парень-пассажир, которого доставили в Детскую областную больницу.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Уточняется, что угрозы жизни нет.

По какой причине машина с молодыми людьми перевернулась в материале областного ГИБДД не указано.