17-летний подросток пострадал в ДТП в Твери

17-летний парень пострадал в перевернувшейся машине в Твери.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ночью в 01:30 на улице Благоева в областном центре перевернулся автомобиль «Ока». За рулем был трезвый 20-летний водитель, в отношении которого составили административный протокол. Пострадал 17-летний парень-пассажир, которого доставили в Детскую областную больницу.
У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Уточняется, что угрозы жизни нет.
По какой причине машина с молодыми людьми перевернулась в материале областного ГИБДД не указано.
«Ока» перевернулась ночью на улице Благоева. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.