Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил тверичан с Днем народного единства. Фото: ПТО.

В своем поздравлении глава региона напомнил о том, что День народного единства посвящен победе народного ополчения над польско-литовскими захватчиками в Российском государстве в начале XVII века.

– Самоотверженность, патриотизм, искренняя вера позволили нашему народу 4 ноября 1612 года освободить Москву, отстоять государственность России, сохранить православие и национальные традиции. Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, – подчеркнул в обращении к жителям губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что сплоченность и преданность Отчизне и сейчас остаются надёжной опорой в развитии России.

В этом году из-за распространения коронавируса 4 ноября в регионе отмечают в онлайн-формате. В сети транслируют презентации, концерты, лекции, выставки и многое другое.