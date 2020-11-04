Пьяный водитель врезался в дерево и погиб в Тверской области

В Тверской области водитель съехал в кювет, врезался в дерево и умер. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

На 20 километре дороги «Удомля – Стан – Курово» 45-летний водитель джипа «УАЗ Хантер» съехал в кювет и врезался в дерево. В машине мужчина был один. От полученных травм автомобилист скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что у него в крови нашли алкоголь. Дорога, по которой ехал погибший была прямая. Освещение на ней отсутствует.

Судя по состоянию машины, «УАЗ» мчался на приличной скорости.