Трактор и легковушка столкнулись в Оленино Тверской области

В Тверской области столкнулись трактор и легковой автомобиль. Водитель легковушки подвыпил. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Авария произошла 4 ноября в 06:25 на улице Кузьмина в поселке Оленино. Трезвый 58-летний водитель трактора врезался в «ВАЗ-2106», за рулем которого был 20-летний выпивший автомобилист. Кроме того, молодой человек ездил без прав.

Водителя 2000 года рождения, который пострадал в ДТП, осмотрели на месте. Угрозы жизни нет.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что садиться за руль в нетрезвом виде категорически запрещено. Кроме того, всегда необходимо иметь при себе водительское удостоверение и другие документы на автомобиль.