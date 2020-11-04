День народного единства отпразднуют в онлайн-формате в Твери

В Твери проходит День народного единства онлайн, также отмечают десятилетие со дня присвоения областному центру звания «Город воинской славы». Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

Спортивные, культурные, познавательные программы учреждения культуры, спорта и молодежной политики Твери будут транслировать в режиме онлайн на страницах в соцсетях и на официальных сайтах. В программе участвуют Досуговый центр «Мир», «Истоки», ДК в поселке Элеватор, «Синтетик», «Затверецкий», Тверской городской музейно-выставочный центр и другие. Подробная информация размещена на сайте Администрации Твери.

В 12:00 во Дворце культуры «Химволокно» пройдет Тверской фестиваль национальных культур «В единстве наций – сила народа». Концерт пройдет без зрителей. Видеозапись разместят на официальном сайте учреждения и в социальных сетях ДК.

Также в Твери 4 ноября отмечают десятилетие со дня присвоения областному центру почетного звания «Город воинской славы». В рамках молодежной акции волонтеры будут раздавать прохожим листовки, посвящённые Дню единства и истории Твери, на центральных улицах города, возле Обелиска Победы и стелы «Город воинской славы».