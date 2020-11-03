В Тверской области доплаты за работу с больными коронавирусом получат больше 5700 медиков

В Тверской области доплаты за работу с больными коронавирусом в октябре получат больше 5700 медиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Игорь Руденя 3 ноября провел заседание бюджетной комиссии региона. Обсуждался вопрос стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом. Эти доплаты за октябрь положены 5738 сотрудникам медучреждений Верхневолжья.

Всего в период пандемии объем стимулирующих выплат медикам в нашем регионе составил 1,3 млрд рублей.

Надбавки за особые условия работы установлены медицикам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой помощи и диагностических служб.

Выплаты получают также сотрудники лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время в регионе увеличивается число коек в инфекционных госпиталях. По информации областного правительства, на данный момент их количество равняется 1595.