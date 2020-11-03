В Твери проспект 50 лет Октября хотят назвать именем Николая Корыткова

1978 год. Николай Корытков открывает мост в Кимрах Фото из архива "КП"

Документ о переименовании проспекта 50 лет Октября, что в Пролетарском районе Твери, появился на сайте Тверской городской Думы.

По инициативе главы города Алексея Огонькова привычное для жителей название хотят сменить и назвать проспект именем выдающегося государственного деятеля Николая Корыткова. Он так и будет называться "Проспект Николая Корыткова".

Николай Гаврилович Корытков действительно был знаковой фигурой в послевоенной истории Калининской области. Возглавлял ее целых 18 лет, с 1960 по 1978 год.

В качестве первого секретаря Калининского обкома КПСС он остался в памяти жителей региона как мудрый, открытый для людей руководитель. При нем появился кукольный театр, Дворец пионеров на Дарвина, Восточный мост появился при его участии. Развитие производственной базы, экскаваторного завода, хлопчатобумажного завода, вагонзавода.

Николай Корытков является почётным гражданином Твери. В память о нем установлена мемориальная доска, а имя вписано в Золотую книгу.