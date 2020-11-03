Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области

Церемония награждения прошла в областном правительстве. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области. Символично, что глава региона сделал это накануне 4 ноября - Дня народного единства.

Напомним, что его в России начали отмечать с 2005 года.

Считается, что 4 ноября (по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из Москвы польских интервентов.

- Мы гордимся тем, что жители тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона также напомнил, что 10 лет назад именно 4 ноября Тверь получила статус «Город воинской славы».

В год юбилея Великой Победы Игорь Руденя передал председателю Тверской областной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ларисе Щербаковой памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Губернатор поблагодарил медиков региона и поздравил с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующую отделением родильного дома № 2 Твери Елену Лагутину. Почётной грамотой Президента РФ награждена заведующая пульмонологическим отделением тверской горбольницы № 6 Ирина Головина.

Дамам губернатор вместе с наградами вручал цветы. Фото: ПТО

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу тверской средней школы № 35 Алле Егоровой.

Благодарности Президента РФ объявлены директору Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Алексею Баранову и главному бухгалтеру ООО «ДСК» Валентине Писаренковой.

Медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» вручены тверским волонтерам – Илье Наумову, Марии Николаевой, Александре Нурметовой.

Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён многодетным мамам Екатерине Бельской из города Кимры и Альбине Денисовой из Твери.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен руководитель регионального ГУ МЧС России Арсен Григорян. Он стоит во главе тверских спасателей уже 14 лет.

Также в этот день губернатор передал пяти школьникам Верхневолжья их первые паспорта.