В Кимрах Тверской области хозяин жестоко поиздевался над собакой

Хозяин привязал собаку к дереву и жестоко избил Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

Привязанную к дереву раненую собаку нашли напротив жилого дома на улице Коммунистической, 10 (Caвёлово) в Кимрах местные жители.

- Как выжила собака - это чудо. Сейчас она в ветклинике. Собака хозяйская и привязывали её дважды. Есть свидетели, как хозяин избивал её днём раньше, - написали неравнодушные граждане в группе "Подслушано Кимры" в соцсети.

Подписчики сообщают, что на теле собаки есть глубокие раны. Животное хотели не просто убить, а жестоко поиздеваться.

По данному факту написано заявление в полицию.