Пациентов районных больниц Тверской области кормили фальсифицированным молоком

Три образца молока не прошли проверку качества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три образца питьевого молока были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в районных больницах Верхневолжья. Проверку провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Исследование молока жирностью 3,2%, произведенного в Ростовской области, показало присутствие в продукте растительных стеринов: кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина.

Полученные результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении недобросовестного производителя.