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Общество

Пациентов районных больниц Тверской области кормили фальсифицированным молоком

В продукте обнаружили растительные стерины
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Три образца молока не прошли проверку качества

Три образца молока не прошли проверку качества

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три образца питьевого молока были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в районных больницах Верхневолжья. Проверку провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Исследование молока жирностью 3,2%, произведенного в Ростовской области, показало присутствие в продукте растительных стеринов: кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина.

Полученные результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении недобросовестного производителя.