В Тверской области у енотовидной собаки выявили бешенство

Енотовидную собаку нашли вблизи жилого дома
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Тверской области очередной случай бешенства выявлен у енотовидной собаки. Павшее животное обнаружили на придомовой территории в деревне Теребино Калининского района Тверской области.
Патологический материал от животного обследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по направлениям регионального Управления Россельхознадзора ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии".
Полученные результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.