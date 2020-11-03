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В Тверской области у енотовидной собаки выявили бешенство

Животное нашли вблизи жилого дома
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Енотовидную собаку нашли вблизи жилого дома

Енотовидную собаку нашли вблизи жилого дома

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области очередной случай бешенства выявлен у енотовидной собаки. Павшее животное обнаружили на придомовой территории в деревне Теребино Калининского района Тверской области.

Патологический материал от животного обследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по направлениям регионального Управления Россельхознадзора ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии".

Полученные результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.