Суд в Тверской области заблокировал сайты по изготовлению электроудочек

Суд запретил сайты по изготовлению электроудочек Фото: Сергей КУРОЧКИН

Прокуратурой Жарковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила две интернет-страницы, содержащие информацию о способах изготовления электроудочек.

Доступ к ресурсам осуществлялся без регистрации, воспользоваться инструкцией мог любой желающий.

Прокурор района обратился в суд с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокурора. Доступ к сайтам заблокирован.