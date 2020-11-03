Суд в Тверской области заблокировал сайты по изготовлению электроудочек

Суд запретил сайты по изготовлению электроудочек
Фото: Сергей КУРОЧКИН
Прокуратурой Жарковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила две интернет-страницы, содержащие информацию о способах изготовления электроудочек.
Доступ к ресурсам осуществлялся без регистрации, воспользоваться инструкцией мог любой желающий.
Прокурор района обратился в суд с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд удовлетворил требования прокурора. Доступ к сайтам заблокирован.