Соседи обокрали 19-летнюю девушку на 208 тысяч рублей

Соседи вынесли из квартиры 19-летней тверичанки имущество на сумму 208 тысяч рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В отделение полиции обратилась 19-летняя тверичанка с заявлением, что из ее квартиры пропали бытовая техника, деньги и шуба. Оперативники вместе с участковым опросили соседей и посетили места возможного сбыта украденного. Выяснилось, что потерпевшая поступила неосмотрительно.

В день происшествия девушка спрятала ключи от квартиры в электрощитке. Свидетелями этого стали соседи по площадке. Они и воспользовались промахом тверичанки.

С помощью ключа молодые люди 28 и 30 лет проникли в дом и вынесли всё, что плохо лежало. В полиции они полностью признали свою вину. Украденные вещи в ближайшее время вернут хозяйке.

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