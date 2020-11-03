В Твери хотят установить новые мемориальные объекты - две памятные доски и бюст

По всем предложениям комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту вынес положительные решения Фото: ТГД

5 ноября депутаты Тверской городской Думы соберутся на очередное заседание, чтобы рассмотреть ряд вопросов.

Три пункта повестки дня касаются установки мемориальных объектов. По инициативе коллектива ДК "Пролетарка" в городе предлагают установить памятную доску заслуженному работнику культуры РФ, хореографу, основателю и руководителю ансамбля "Тверичане" Евгению Ивановичу Комарову.

На фасаде дома №5 по Свободному переулку предложили установить табличку в память о стоявшей до 1930-х годов на этом месте церкви во имя святого Симеона Столпника. В 1930 году церковь была разобрана, а на ее месте был построен автовокзал.

Тверской городской университет предложил установить у здания Тверского государственного университета бюст основателя женской учительской школы в Твери Павла Павловича Максимовича.

По всем предложениям комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту вынес положительные решения. Документы направлены на рассмотрение в Думу.