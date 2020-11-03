29,7 млн рублей добавят на ремонт театра, колледжа и библиотеки в Тверской области

На заседании областного правительства приняли решение добавить денег "на культуру". Фото: ПТО

3 ноября на заседании правительства внесены изменения в госпрограмму «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы. Губернатор Игорь Руденя и региональные чиновники решели выделить дополнительные средства из бюджета на ремонт и переоснащение некоторых учреждений культуры.

29,7 млн рублей будут направлены на улучшение состояния Кимрского театра драмы и комедии, Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова и областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького.

Последней также добавят денег на оцифровку антиквартных книг, коллекционных и редких изданий. Сколько, не сообщается.

Также 5,9 млн рублей дополнительно выделят на ремонты в детских школах искусств во Ржеве и селе Медном.

Помимо этого, в рамках госпрограммы увеличены объем средств, заложенных на реализацию образовательных программ в сфере культуры, а также организацию и участие в фестивалях и проектах. В том числе речь идет о конкурсе молодых поэтов «Зеленый листок». На данные мероприятия добавят 119,2 млн рублей.