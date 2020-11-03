Жители Тверской области могут проверить уровень этнографической грамотности

Этнографический диктант проходит онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Тверской области есть возможность поучаствовать в Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" и оценить свой уровень этнографической грамотности. Мероприятие пройдет с 3 по 8 ноября и в этом году будет организовано в онлайн-режиме.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

На выполнение заданий у участников есть 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Сертификат с указанием результатов сформируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Также можно будет сразу узнать равильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.