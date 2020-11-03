На пост ректора Тверского госуниверситета претендуют Людмила Скаковская и Сергей Смирнов Фото: tversu.ru и cno.tversu.ru

27 октября Аттестационая комиссия утвердила двух кандидатов - профессора Людмилу Скаковскую и кандидата юридических наук, доцента Сергея Смирнова, которые будут избираться на должность ректора Тверского государственного университета.

Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

СПРАВКА "КП"

Людмила Николаевна Скаковская в 1984 году окончила филологический факультет Калининского государственного университета. В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2003 году - докторскую диссертацию, в 2005 году получила звание профессора.

C 2002 по 2006 гг. - декан филологического факультета ТвГУ, зав. кафедрой филологических основ издательского дела и рекламы.

С 2006 г. - проректор по научной и инновационной деятельности.

С 2009 г. по 2017 г. первый проректор – проректор по учебно-воспитательной работе.

С 2017 г. по настоящее время исполняющая обязанности ректора ТвГУ. Также является заведующей кафедрой международных отношений, руководителем Центра русского языка и культуры.

Сергей Николаевич Смирнов кандидат юридических наук, доцент.

Окончил Тверской государственный университет, в 1988 году – по специальности "История", а в 1993 году – по специальности "Правоведение".

С того же года начал работать в Тверском государственном университете на преподавательских и административных должностях. Является доцентом кафедры теории права, директором Института непрерывного образования, директором Академической гимназии имени П.П. Максимовича.