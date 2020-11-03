Браконьер застрелил лося и был пойман в Тверской области

В Тверской области браконьер застрелил лося и был задержан. Ущерб – 80 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Старицкого отдела полиции нашли останки застреленного лося в лесу около деревни Елизаветкино Старицкого района. Оперативники, помимо шкуры и останков зверя, обнаружили на месте гильзы 12 калибра.

Полицейские задержали подозреваемого, 65-летнего неработающего местного жителя. В отделении мужчина сознался в содеянном. Охотился он без соответствующего разрешения.

Дома у браконьера нашли мясо лося, ружьё ИЖ и патроны 12 калибра. По уголовной статье «Незаконная охота» нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на полгода.