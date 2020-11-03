В Тверской области на премии ученым направят 1,6 млн. рублей

Утверждено сколько денег в виде премии дадут тверским ученым за их научные разработки. Фото: Архив КП

Одним из вопросов заседания областного правительства, которое прошло 3 ноября, стало выделении премий студентам, аспирантам и ученым региона за научные разработки.

В итоге одобрено выделение дополнительных средств из областного бюджета на эти цели. Всего на премии направят 1,6 млн рублей.

- Дополнительные средства позволят обеспечить выплату новых премий нашим студентам, аспирантам и ученым за выдающиеся достижения в науке и инновациях. Уже сейчас мы видим серьезный интерес к конкурсу. Уверен, что его проведение станет доброй традицией, - отметил во время заседания губернатор Игорь Руденя.

Размер премии в номинации «Студент года» составит 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс., в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс.. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место будет выплачено 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс., за первое – 250 тыс.

Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года. Со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.