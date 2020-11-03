Почти десять часов спасатели тушили горящие промышленные ангары в Твери

Пожар полыхал почти 10 часов Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери спасатели без малого 10 часов тушили крупный пожар, который разгорелся в 4:25 утра 3 ноября в промышленных ангарах в Подъездном проезде.

Первоначальная площадь горения составила 3000 кваратных метров. Затем пламя распространилось дальше - на 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер.

В 8:25 МЧС объявило о локализации возгорания на всей площади.

В 8:48 класс опасности снизили до 2-го номера, затем ему был присвоен еще более низкий – первый ранг.

В 10:59 было ликвидировано открытое горение.

Пожар на складе гранул по производсту пищевой пленки тушили более 90 человек личного состава с помощью 25 единиц техники. Ситуация находилась на контроле губернатора Игоря Рудени.

- На месте был создан оперативный штаб под руководством начальника ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 13:45 пожар удалось полностью потушить.

- В настоящее время на объекте продолжается разбор пострадавших от пожара конструкций, чтобы исключить скрытые очаги горения, - уточнили в ведомстве.