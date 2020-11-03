Народ выбрал «Лучшее семейное подворье» Тверской области

Большинство голосов было отдано за семейство Гусевых из Лихославльского района. Фото: ПТО

В Тверской области народным голосованием выбрано «Лучшее семейное подворье» среди многодетных семей. Большинство голосов было отдано за семейство Гусевых из Лихославльского района. Многодетная семья набрала 3206 «народных лайков».

На втором месте - Тимофеевы из Кашинского городского округа, за их подворье было отдано 3199 голосов. «Бронза» и 2788 голосов у семьи Ренца из Бологовского района.

Но народное голосование еще не все. Победителей определит оргкомитет конкурса, в который вошли представители областных министерств, духовенство, члены региональной Общественной палаты и уполномоченный по правам ребенка в Тверской области.

При распределении мест глас народа все же будет учтен: Гусевым начислят четыре дополнительных балла, Тимофеевым - три и Ренца - два.

Победитель конкурса получит микроавтобус, семье, занявшей второе место достанется легковое авто, а ставшие третьими получат бытовую технику и набор нужных в хозяйстве инструментов.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в регионе впервые в рамках реализации нацпроекта «Демография». По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей популяризации института семьи и многодетности.