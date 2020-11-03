Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Народ выбрал «Лучшее семейное подворье» Тверской области

Завершился публичный этап голосования, но победителя определит оргкомитет конкурса
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Большинство голосов было отдано за семейство Гусевых из Лихославльского района. Фото: ПТО

Большинство голосов было отдано за семейство Гусевых из Лихославльского района. Фото: ПТО

В Тверской области народным голосованием выбрано «Лучшее семейное подворье» среди многодетных семей. Большинство голосов было отдано за семейство Гусевых из Лихославльского района. Многодетная семья набрала 3206 «народных лайков».

На втором месте - Тимофеевы из Кашинского городского округа, за их подворье было отдано 3199 голосов. «Бронза» и 2788 голосов у семьи Ренца из Бологовского района.

Но народное голосование еще не все. Победителей определит оргкомитет конкурса, в который вошли представители областных министерств, духовенство, члены региональной Общественной палаты и уполномоченный по правам ребенка в Тверской области.

При распределении мест глас народа все же будет учтен: Гусевым начислят четыре дополнительных балла, Тимофеевым - три и Ренца - два.

Победитель конкурса получит микроавтобус, семье, занявшей второе место достанется легковое авто, а ставшие третьими получат бытовую технику и набор нужных в хозяйстве инструментов.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в регионе впервые в рамках реализации нацпроекта «Демография». По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей популяризации института семьи и многодетности.