Безработный мужчина похитил одежду из гипермаркета в Твери

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: архив "КП"

В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже из магазина на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы прибыли в торговую точку по поступившей оперативной информации.

На месте происшествия было установлено, что молодой человек взял в торговом зале мужскую куртку и кроссовки и покинул магазин без оплаты товара. Ущерб составил более 3500 рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний неработающий местный житель. Его передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.