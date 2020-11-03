Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Тверской области

По настоянию прокуратуры сироту обеспечили жильем Фото: архив "КП"

В прокуратуру Кувшиновского района обратилась 20-летняя девушка,. имеющая статус сироты. Девушка осталась без родителей, своего жилья не имеет и после окончания колледжа ей оказалось негде жить.

Прокуратура встала на защиту прав сироты и обратилась в суд с исковым заявлением об обязании министерства социальной защиты населения Тверской области и районной администрации обеспечить заявительницу благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.