Губернатор поздравил жительницу Тверской области с вековым юбилеем

Губернатор поздравил Екатерину Федоровну по телефону, прислал цветы. Фото: ПТО

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Екатерина Федоровна Власова отмечает вековой юбилей. Свои поздравления по телефону Екатерине Федоровне передал губернатор Игорь Руденя.

- Вы принадлежите к легендарному поколению. Вместе с миллионами ровесников Вы прошли через суровые испытания военного времени. В мирные годы трудились на благо Отечества. Ваш жизненный путь служит достойным примером для нас, - сказал Игорь Руденя.

Екатерина Власова с 1941 по 1950 годы трудилась в колхозе «Броневик» Удомельского района. Затем продолжила переехала и работала в Вышнем Волочке. там она живет и сейчас. Екатерина Федоровна награждена медалью «За доблестный труд».