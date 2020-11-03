3 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 158 человек

Из больниц выписаны 102 человека Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 3 ноября, еще 158 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10045 человек.
3916 остаются под наблюдением медиков, 330 (+4) умерли, 5799 (+102) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3331 (+38)
Конаковский район 714 (+21)
Ржев 689 (+25)
Кимры 673 (+10)
Торжок 469 (+3)
Калининский район 467 (+16)
Вышневолоцкий городской округ 326 (+1)
Лихославльский район 320
Торопецкий район 299 (+4)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 256 786 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4296.
Графика: ПТО