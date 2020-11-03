В Твери спасатели ликвидировали открытое горение промышленных ангаров

Спасатели объявили о ликвидации открытого горения промышленных ангаров Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 10:59 утра 3 ноября спасатели объявили о ликвидации открытого горения промышленных ангаров на Подъездном проезде, 4 в Твери.

Напомним, ангары загорелись в 4:25 утра. Пожар распространился на 3000 квадратных метров. Горели пластиковые шарики для производства пищевой пленки.

В 8:25 возгорание было локализовано, в 8:48 утра, на горящем объекте был снижен класс опасности - с третьего до второго.

На месте продолжают работу спецслужбы. К ликвидации ЧП привлечено более 90 человек и 25 единиц техники.

Площадь пожара составила порядка 5000 квадратных метров. Наблюдается сильное задымление.