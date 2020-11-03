Капитан полиции Андрей Соловьев из Тверской области борется за звание лучшего участкого страны

Капитан полиции Андрей Соловьев борется за звание лучшего участкого страны Фото: УМВД России по Тверской области

На портале издательского дома "Комсомольская правда" продолжается голосование за лучшего участкового страны. Старт был дан 1 ноября.

На финальном этапе юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020 Тверскую область представляет капитан полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району Андрей Соловьёв.

По данным на утро 3 ноября, он набрал 1099 голосов и пока занимает 4 место.

Напомним, что от каждого субъекта Российской Федерации в конкурсе принимает участие лишь один участковый.

Каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за кандидата на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Проголосовать за участника из Тверской области Андрея Соловьева можно здесь.

Голосование продлится до 10 ноября.