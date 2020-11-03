Житель Твери осужден на девять с половиной лет за покушение на убийство водителя маршрутки

Мужчина отправится в колонию строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери Пролетарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на убийство водителя маршрутки.

Инцидент произошел в марте 2015 года. Пьяный пассажир сел в маршрутку №2 и на почве личной неприязни поругался с водителем. Осужденный нанес потерпевшему удары по телу и голове и несколько раз выстрелил из пневматического оружия. Потерпевший получил множественные телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.