Житель Твери осужден на девять с половиной лет за покушение на убийство водителя маршрутки

Мужчина отправится в колонию строгого режима
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Твери Пролетарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на убийство водителя маршрутки.
Инцидент произошел в марте 2015 года. Пьяный пассажир сел в маршрутку №2 и на почве личной неприязни поругался с водителем. Осужденный нанес потерпевшему удары по телу и голове и несколько раз выстрелил из пневматического оружия. Потерпевший получил множественные телесные повреждения различной степени тяжести.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.