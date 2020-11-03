В Твери снижен класс опасности пожара в промышленных ангарах

На месте продолжаются работы по ликвидации открытого горения Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 8:48 утра класс опасности пожара в промышленных ангарах на Подъездном проезде в Твери понизили до второго. На месте продолжают работу спецслужбы. К ликвидации ЧП привлечено более 90 человек и 25 единиц техники. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени.

В 8:25 возгорание было локализовано. Площадь пожара составила порядка 5000 квадратных метров. Наблюдается открытое горение.

- Густой черный дым рассеивается в сторону центра Твери, - передает с места событий корреспондент "КП"-Тверь" Степан Каменев. - Люди, работающие на соседних предприятиях, не могут подъехать к работе на машинах. Их не пускают на парковку.

На Московском шоссе наблюдается затруднение движения транспорта.

Работы на месте ЧП продолжаются. Погибших и пострадавших нет.