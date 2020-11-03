Водитель погиб в ДТП в Тверской области, выехав на встречную полосу

В ДТП один человек погиб и двое пострадали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 3 ноября на 24-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Калининском районе Тверской области.

На указанном участке столкнулись два автомобиля "Фольксваген Поло" и "Дэу Нексия". По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель "Деу Нексия" выехал на встречную полосу и погиб при столкновении.

Также в аварии пострадали 29-летний пассажир "Дэу" и 46-летний водитель "Фольксвагена". Им оказали помощбь.