Пожар в горящем ангаре в Твери локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в промышленном ангаре
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Твери продолжается ликвидация пожара, который произошел в промышленном ангаре на Подъездном проезде, 4.
В 8:25 МЧС сообщило о локализации возгорания.
Напомним, склады загорелись в 4:25 утра. Горело около трёх тысяч квадратных метров – пожару присвоен третий номер сложности. К 8:00 пожар распространился на площадь 5000 квадратных метров.
Наблюдается сильное задымление. Ветром дым относит в сторону центра Твери.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, в ангаре горят пластиковые шарики для производства пищевой пленки.
На месте работают более 90 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
На Московском шоссе в сторону города собирается пробка.
Черный дым ветром относит в сторону центра города
Фото: Степан КАМЕНЕВ
На Московском шоссе собирается пробка
В ангаре горят пластиковые шарики для производства пищевой пленки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области