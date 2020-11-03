Пожар в горящем ангаре в Твери локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в промышленном ангаре Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери продолжается ликвидация пожара, который произошел в промышленном ангаре на Подъездном проезде, 4.

В 8:25 МЧС сообщило о локализации возгорания.

Напомним, склады загорелись в 4:25 утра. Горело около трёх тысяч квадратных метров – пожару присвоен третий номер сложности. К 8:00 пожар распространился на площадь 5000 квадратных метров.

Наблюдается сильное задымление. Ветром дым относит в сторону центра Твери.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, в ангаре горят пластиковые шарики для производства пищевой пленки.

На месте работают более 90 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

На Московском шоссе в сторону города собирается пробка.

Черный дым ветром относит в сторону центра города Фото: Степан КАМЕНЕВ

На Московском шоссе собирается пробка