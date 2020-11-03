Ангар площадью три тысячи квадратных метров полыхает в Твери

В Твери полыхает ангар площадью три тысячи квадратных метров. Фото: принтскрин видео пресс-службы МЧС по Тверской области/69.mchs.gov.ru.

Возгорание произошло 3 ноября в 04:25 в ангаре по адресу Подъездной проезд, дом 4, в Твери. Горит около трёх тысяч квадратных метров – пожару присвоен третий номер сложности. На место незамедлительно выехали пожарные областного МЧС.

Всего к тушению пожара привлекли 90 человек 23 единицы спецтехники. Ситуация находится на контроле у губернатора Тверской области Игоря Рудени. На месте работает оперштаб.

Пострадавших и погибших нет. Тушение продолжается.